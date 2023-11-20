Де ла Фуэнте: «Самая горькая победа в моей карьере, мы опустошены из-за травмы Гави»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму Гави.

«Красная фурия» обыграла в родных стенах сборную Грузию (3:1) в матче последнего тура отборочного этапа Евро-2024. По ходу первого тайма поле был вынужден покинуть Гави, травмировавший колено. Если верить данным испанских СМИ, речь может идти о разрыве крестообразной связки – в таком случае игрок «Барселоны» не сыграет в ближайшие шесть-восемь месяцев.

«Это самая горькая победа за всю мою карьеру. Мы опустошены. Атмосфера в раздевалке была такой, будто мы проиграли. Гави отправился в Барселону, где пройдёт обследование. Мы ждём результатов тестов и надеемся, что всё не слишком серьёзно», – приводит Sport слова де ла Фуэнте.