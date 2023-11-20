Ферран Торрес – о травме Гави: «Всё выглядит серьёзно»

Вингер сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал травму Гави.

19-летний полузащитник покинул поле на 26-й минуте матча против сборной Грузии (3:1), едва сдерживая слёзы. По некоторым данным, футболист «Барселоны» повредил крестообразную связку и пропустит остаток сезона.

«Было важно завершить сбор победой, но теперь мы испытываем смешанные чувства. Мне очень жаль моего товарища Гави, хочу выразить ему поддержку и пожелать много сил. Мы ещё не знаем, насколько всё плохо, но, учитывая характер Гави, можно предположить, что это серьёзная травма. Он настоящий воин, и он бы не ушёл с поля без серьёзного повода», – приводит Sport слова Феррана Торреса.