Гави выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави, судя по всему, больше не появится на поле в текущем сезоне.

19-летний игрок был заменён на 26-й минуте воскресного матча отборочного этапа Евро-2024 против сборной Грузии. Первые обследования показали, что травма может оказаться весьма серьёзной, и теперь, как сообщает Diario AS, худшие опасения подтверждаются: Гави порвал крестообразную связку – восстановление займёт от шести до восьми месяцев. Таким образом, футболист не успеет набрать форму до конца нынешнего клубного сезона, а также вряд ли сможет сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.