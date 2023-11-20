Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Травма Гави может оказаться серьёзной

20 Ноября 2023 • 00:15 Комментировать
Испания
3:1
Грузия
1 1.03 X 12.50 2 100.00
2-й тайм

Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму в матче за сборную Испании.

«Красная фурия» уже оформила досрочный выход на Евро-2024, однако рулевой Луис де ла Фуэнте решил выпустить Гави – одного из ключевых игроков команды – в стартовом составе во встрече с Грузией. На 26-й минуте 19-летний хавбек покинул поле, корчась от боли в колене. Как сообщает El Partidazo de COPE, предварительные обследования показали, что травма Гави с высокой долей вероятности может оказаться серьёзной. Более точная информация появится в ближайшие дни.

Гави принял участие в 15 матчах «Барселоны» в текущем сезоне, записав в свой актив два забитых мяча и один ассист.

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави ещё теги

Новости по матчу

19 Ноября
23:19
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 2
22:15
Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:40
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Грузией
15:03
PARI: сборная Испании победой завершит отборочный турнир ЧЕ-2024
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
00:49
Испания — Грузия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 19 ноября 2023
18 Ноября
00:04
​Испания – Грузия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 19 ноября 2023
17 Ноября
12:12
Испания – Грузия: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
00:37 · Испания. Ла Лига
Гави выбыл до конца сезона из-за травмы слухи
00:15 · Испания. Ла Лига
Травма Гави может оказаться серьёзной
19 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Эндрик рассказал о своём стиле игры
23:19 · Испания. Ла Лига
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 2
23:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу слухи
23:05 · Испания. Ла Лига
Уткин высоко оценивает «Реал Сосьедад»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует подписывать игроков в январе, несмотря на проблемы с травмами 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
18:12 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за игроком «Реала» слухи
16:35 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» обыграла «Реал» со счётом 5:0 на уровне женских команд
16:26 · Испания. Ла Лига
​Модрич принял решение по будущему
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вряд ли попытается подписать Тони зимой из-за другого игрока
15:44 · Испания. Ла Лига
​В «Реале» возмущены ситуацией с травмами – клуб обвиняет всех и вся 1
Все новости
Рекомендуем