Травма Гави может оказаться серьёзной

Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму в матче за сборную Испании.

«Красная фурия» уже оформила досрочный выход на Евро-2024, однако рулевой Луис де ла Фуэнте решил выпустить Гави – одного из ключевых игроков команды – в стартовом составе во встрече с Грузией. На 26-й минуте 19-летний хавбек покинул поле, корчась от боли в колене. Как сообщает El Partidazo de COPE, предварительные обследования показали, что травма Гави с высокой долей вероятности может оказаться серьёзной. Более точная информация появится в ближайшие дни.

Гави принял участие в 15 матчах «Барселоны» в текущем сезоне, записав в свой актив два забитых мяча и один ассист.