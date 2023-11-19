Эндрик рассказал о своём стиле игры

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик высказался о своей игре.

17-летний футболист, недавно дебютировавший за сборную Бразилии, в настоящий момент представляет цвета «Палмейраса», а со следующего лета отправится в мадридский «Реал».

«Мой стиль игры? Я стараюсь наслаждаться футболом, постоянно идти вперёд, идти в обводку и бить по воротам. Я делаю всё, чтобы помочь команде победить», – заявил в интервью Daily Mail юный форвард.

На счету Эндрика 15 забитых мячей в 56 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах. По некоторым данным, «Реал» заплатил за трансфер бразильца около 37 млн евро без учёта возможных многочисленных бонусов.