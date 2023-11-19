Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эндрик рассказал о своём стиле игры

19 Ноября 2023 • 23:35 Комментировать
Форталеза Сеара
...
Палмейрас Сан-Паулу
27.11 00:30

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик высказался о своей игре.

17-летний футболист, недавно дебютировавший за сборную Бразилии, в настоящий момент представляет цвета «Палмейраса», а со следующего лета отправится в мадридский «Реал».

«Мой стиль игры? Я стараюсь наслаждаться футболом, постоянно идти вперёд, идти в обводку и бить по воротам. Я делаю всё, чтобы помочь команде победить», – заявил в интервью Daily Mail юный форвард.

На счету Эндрика 15 забитых мячей в 56 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах. По некоторым данным, «Реал» заплатил за трансфер бразильца около 37 млн евро без учёта возможных многочисленных бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик ещё теги

Новости по матчу

14 Ноября
01:11
Эндрик рассказал, что думает о сравнениях с Пеле
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФОРТАЛЕЗА СЕАРА ПАЛМЕЙРАС САН-ПАУЛУ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
00:37 · Испания. Ла Лига
Гави выбыл до конца сезона из-за травмы слухи
00:15 · Испания. Ла Лига
Травма Гави может оказаться серьёзной
19 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Эндрик рассказал о своём стиле игры
23:19 · Испания. Ла Лига
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 2
23:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу слухи
23:05 · Испания. Ла Лига
Уткин высоко оценивает «Реал Сосьедад»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует подписывать игроков в январе, несмотря на проблемы с травмами 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
18:12 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за игроком «Реала» слухи
16:35 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» обыграла «Реал» со счётом 5:0 на уровне женских команд
16:26 · Испания. Ла Лига
​Модрич принял решение по будущему
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» вряд ли попытается подписать Тони зимой из-за другого игрока
15:44 · Испания. Ла Лига
​В «Реале» возмущены ситуацией с травмами – клуб обвиняет всех и вся 1
Все новости
Рекомендуем