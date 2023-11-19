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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Плохие новости для Хави – Гави получил травму

19 Ноября 2023 • 23:19 Комментировать (2)
Испания
3:1
Грузия
1 1.03 X 12.50 2 100.00
2-й тайм

В воскресенье сборная Испании проводит домашний матч против Грузии в последнем туре отбора на чемпионат Европы - 2024. По ходу первого тайма травму получил полузащитник «красной фурии» Гави – молодого футболиста пришлось менять.

Травма Гави является плохой новостью для Хави и для «Барселоны» в целом. По ходу сезона команда то и дело сталкивается с кадровыми проблемами.

Отметим, что на текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на четыре зачётных балла.

Добавим, что сборная Испании уже обеспечила себе место на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Хави Эрнандес Гави ещё теги

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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Ноября 2023 в 00:11
Плохие новости для Хави.. Гави поменял фамилию на Хави.. А-ха-ха-ха.. 🤭
pol-black
19 Ноября 2023 в 23:39
потеря серьёзная (((
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