​Плохие новости для Хави – Гави получил травму

В воскресенье сборная Испании проводит домашний матч против Грузии в последнем туре отбора на чемпионат Европы - 2024. По ходу первого тайма травму получил полузащитник «красной фурии» Гави – молодого футболиста пришлось менять.

Травма Гави является плохой новостью для Хави и для «Барселоны» в целом. По ходу сезона команда то и дело сталкивается с кадровыми проблемами.

Отметим, что на текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на четыре зачётных балла.

Добавим, что сборная Испании уже обеспечила себе место на Евро-2024.