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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу слухи

19 Ноября 2023 • 23:16 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Будущее полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу остаётся под вопросом.

32-летний хавбек был подписан из «Жироны» на замену ушедшему Серхио Бускетсу. Ромеу появляется в стартовом составе «сине-гранатовых» в большинстве матчей, однако ясности относительно его будущего в клубе пока нет, докладывает журналист Тони Хуанмарти. В «Барселоне» не решили, стоит ли делать ставку на игрока в долгосрочной перспективе.

Ориоль Ромеу принял участие в 16 поединках команды Хави Эрнандеса в нынешней кампании, отметившись одной голевой передачей. Контракт испанца рассчитан до 2026 года. Известно, что «Жирона» рассматривает возможность возвращения футболиста по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу

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