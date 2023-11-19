В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу

Будущее полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу остаётся под вопросом.

32-летний хавбек был подписан из «Жироны» на замену ушедшему Серхио Бускетсу. Ромеу появляется в стартовом составе «сине-гранатовых» в большинстве матчей, однако ясности относительно его будущего в клубе пока нет, докладывает журналист Тони Хуанмарти. В «Барселоне» не решили, стоит ли делать ставку на игрока в долгосрочной перспективе.

Ориоль Ромеу принял участие в 16 поединках команды Хави Эрнандеса в нынешней кампании, отметившись одной голевой передачей. Контракт испанца рассчитан до 2026 года. Известно, что «Жирона» рассматривает возможность возвращения футболиста по окончании сезона.