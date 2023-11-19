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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин высоко оценивает «Реал Сосьедад»

19 Ноября 2023 • 23:05 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Известный журналист Василий Уткин высоко оценивает перспективы «Реал Сосьедада» в нынешнем чемпионате Испании. Об этом он написал в телеграм-канале, реагируя на гол представителя команды, Робена ле Нормана, за сборную Испании в воскресном матче против Грузии.

«Какие всё-таки породистые игроки в «Сосьедаде» собраны, скажу чушь, но мне даже интереснее было бы, чтоб они неудачно сыграли в ЛЧ (что невозможно, они уже в весне), чтобы поборолись за золото чемпионата. Поломали сложившуюся систему грандов…» - написал Уткин.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на 12 зачётных баллов.

Стоит сказать, что с лета за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Василий Уткин

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