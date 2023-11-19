«Реал» не планирует подписывать игроков в январе, несмотря на проблемы с травмами

В мадридском «Реале» пока не намерены выходить на трансферный рынок.

Список травмированных игроков «сливочных» недавно пополнили нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Эдуардо Камавинга, получившие повреждения в расположении своих национальных сборных. Известно, что в «Реале» крайне недовольны текущим положением дел, однако руководство клуба пока не планирует решать проблемы посредством трансферов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В январе от мадридского гранда вряд ли стоит ждать каких-либо подписаний.

Свой следующий матч «Реал» проведёт против «Кадиса» в рамках Ла Лиги. Встреча состоится 26 ноября.