​«Барселона» обыграла «Реал» со счётом 5:0 на уровне женских команд

В воскресенье в чемпионате Испании среди женщин проходил матч между «Барселоной» и «Реалом». Женское «эль класико» завершилось разгромной победой каталонок – 5:0. В первом тайме «сине-гранатовые» забили три гола, а после перерыва – ещё два.

«Барселона» уверенно лидирует в женском чемпионате Испании, выиграв все девять прошедших матчей с общим счётом 39:2. «Реал» располагается на второй позиции, отставая от лидера на шесть зачётных баллов.

Напомним, что в октябре «Реал» обыграл «Барселону» в мужском «эль класико» на выезде со счётом 2:1.