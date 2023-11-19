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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» обыграла «Реал» со счётом 5:0 на уровне женских команд

19 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать

В воскресенье в чемпионате Испании среди женщин проходил матч между «Барселоной» и «Реалом». Женское «эль класико» завершилось разгромной победой каталонок – 5:0. В первом тайме «сине-гранатовые» забили три гола, а после перерыва – ещё два.

«Барселона» уверенно лидирует в женском чемпионате Испании, выиграв все девять прошедших матчей с общим счётом 39:2. «Реал» располагается на второй позиции, отставая от лидера на шесть зачётных баллов.

Напомним, что в октябре «Реал» обыграл «Барселону» в мужском «эль класико» на выезде со счётом 2:1.

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