​Модрич принял решение по будущему

Известный полузащитник Лука Модрич принял решение по своему будущему. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, хорват решил переехать в Саудовскую Аравию следующим летом, когда его контракт с «Реалом» истечёт.

Луке Модричу в сентябре исполнилось 38 лет. В «Реале» хорват проводит уже двенадцатый сезон. При этом в последнее время полузащитник стал получать меньше игрового времени.

Ранее сообщалось, что сразу несколько саудовских клубов хотят видеть Луку Модрича в своих рядах.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают Модрича в 10 миллионов евро.