​В «Реале» возмущены ситуацией с травмами – клуб обвиняет всех и вся

Во время ноябрьской международной паузы «Реал» из-за травм потерял ещё двух футболистов: Винисиус Жуниор получил повреждение в расположении сборной Бразилии, а Эдуардо Камавинга – в расположении сборной Франции.

Как сообщает в социальных сетях журналист Хавьер Бирланга, в «Реале» возмущены ситуацией с травмами. Отмечается, что мадридский клуб обвиняет футбольные организации (Федерацию футбола Испании, Ла Лигу, УЕФА, ФИФА…) в создании жёсткого календаря, который способствует травмам, ведь у футболистов нет времени на отдых.

В настоящий момент в лазарете «Реала» находятся восемь футболистов.