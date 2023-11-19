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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Реале» возмущены ситуацией с травмами – клуб обвиняет всех и вся

19 Ноября 2023 • 15:44 Комментировать (1)

Во время ноябрьской международной паузы «Реал» из-за травм потерял ещё двух футболистов: Винисиус Жуниор получил повреждение в расположении сборной Бразилии, а Эдуардо Камавинга – в расположении сборной Франции.

Как сообщает в социальных сетях журналист Хавьер Бирланга, в «Реале» возмущены ситуацией с травмами. Отмечается, что мадридский клуб обвиняет футбольные организации (Федерацию футбола Испании, Ла Лигу, УЕФА, ФИФА…) в создании жёсткого календаря, который способствует травмам, ведь у футболистов нет времени на отдых.

В настоящий момент в лазарете «Реала» находятся восемь футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга ещё теги
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Комментарии (1)
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InterSan
19 Ноября 2023 в 15:55
Так, а как же СуперЛига???????
Они, сначала, сами топят за бОльшее количество матчей и денег, а потом, при травмах - виноваты все, но не мы.
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