Рианчо: «Уверен, в «Реал Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

Специалист выразил уверенность в том, что в такой команде, как «Реал Сосьедад», российский футболист сможет повысить уровень своей игры.

«Арсен — способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба полузащитник успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.