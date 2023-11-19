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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рианчо: «Уверен, в «Реал Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня»

19 Ноября 2023 • 14:31 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

Специалист выразил уверенность в том, что в такой команде, как «Реал Сосьедад», российский футболист сможет повысить уровень своей игры.

«Арсен — способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба полузащитник успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян ещё теги

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