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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике с недовольством высказался об игре «Барселоны»

19 Ноября 2023 • 13:06 Комментировать

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике оценил уровень футбола «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне.

«Уровень игры команды не тот, который можно ждать от такого клуба. Требования в «Барселоне» максимально высокие. Хоть результаты не самые плохие, впечатления от игры коллектива не самые лучшие», - передает слова Пике AS.

По итогам 13 сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса отстают от лидирующей «Жироны» на четыре балла. В следующем поединке чемпионата Испании «сине-гранатовые» встретятся с «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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