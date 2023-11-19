Раскрыты трансферные планы «Барселоны»

Каталонская «Барселона» определилась с трансферными планами на ближайшие трансферные окна. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» нацелены подписать опорного полузащитника.

По данным источника, в поле зрения каталонского гранда находятся три хавбека. Речь идет о Мартине Субименди («Реал Сосьедад»), Бруну Гомараэсе («Ньюкасл») и Эдерсоне («Аталанта»).

Кроме того, следующим летом «Барселона» рассчитывает сохранить в своем составе защитника Жоау Канселу, ныне выступающего за команду на правах аренды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице.