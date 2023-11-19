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Родриго отреагировал на травму Винисиуса

19 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать

Бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на травму соотечественника Винисиуса Жуниора.

«Из-за травмы Винисиуса от меня будут ждать большего. Я расстроен тем, что произошло с ним. Впереди у сборной Бразилии важный матч против Аргентины. В этой встрече уважение команд друг к другу будет иметь первостепенное значение», - цитирует нападающего Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Винисиус пропустит около шести недель из-за повреждения.

Матч сборных Бразилии и Аргентины состоится в рамках отборочного цикла чемпионата мира – 2026. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 3:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Родриго Гоэс ещё теги
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