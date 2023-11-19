Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Два клуба претендуют на Модрича

19 Ноября 2023 • 09:46 Комментировать

Хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть мадридский «Реал» в ближайшем будущем. Контракт игрока с «королевским» клубом истекает летом следующего года, и стороны не планируют заключать новую сделку.

По сообщениям DeadlineDayLive, у хавбека есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах хорвата заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Оба клуба вступили в переговоры с агентом Модрича.

Лука выступает за мадридский коллектив с августа 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 38-летнего полузащитника в десять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Ноября
09:46 · Испания. Ла Лига
Два клуба претендуют на Модрича
18 Ноября
22:03 · Италия. Серия А
​Педро: «Месси - лучший в истории» 4
16:26 · Испания. Ла Лига
Винисиус пропустит около 6 недель из-за травмы 3
15:36 · Испания. Ла Лига
​Рамос прокомментировал видео с отказом подписать футболку «Реала»
15:32 · Испания. Ла Лига
​Рамос столкнулся с критикой – он отказался поставить автограф на футболке «Реала»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Мичел в будущем может возглавить «Манчестер Сити»
11:57 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Если Ромеу покинет «Барселону», мы бы хотели его вернуть»
11:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Атлетико» могут обменяться звёздными нападающими
10:58 · Германия. Бундеслига
Вернер может перейти в испанский клуб
10:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил важную новость по Беллингему
09:51 · Испания. Ла Лига
Гюндоган назвал главную цель «Барселоны» на сезон
09:45 · Испания. Ла Лига
Рикельме сравнил Гризманна и Беллингема
09:33 · Испания. Ла Лига
Довбик: «Беллингем в одиночку может решить судьбу матча»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может уйти из «Барселоны» в клуб АПЛ
05:10 · Испания. Ла Лига
​Куртуа дал название своей гоночной команде
Все новости
Рекомендуем