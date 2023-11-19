Два клуба претендуют на Модрича

Хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть мадридский «Реал» в ближайшем будущем. Контракт игрока с «королевским» клубом истекает летом следующего года, и стороны не планируют заключать новую сделку.

По сообщениям DeadlineDayLive, у хавбека есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах хорвата заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Оба клуба вступили в переговоры с агентом Модрича.

Лука выступает за мадридский коллектив с августа 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 38-летнего полузащитника в десять миллионов евро.