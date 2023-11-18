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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус пропустит около 6 недель из-за травмы

18 Ноября 2023 • 16:26 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выбыл из строя на срок около 6 недель. По информации от журналиста Марио Кортеханы, футболист сборной Бразилии получил травму, которая оставит его вне игры более, чем на месяц.

Отметим, что Винисиус получил разрыв двуглавой мышцы бедра. Об этом говорится в заявлении от официального сайта мадридского «Реала». Таким образом, Винисиус пропустит остаток 2023 года и не сможет помочь мадридскому «Реалу» в этот период.

В нынешнем сезоне Винисиус отметился четырьмя голами и одним результативным пасом в десяти матчах чемпионата Испании. 23-летний бразилец проводит свой шестой сезон в составе мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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Комментарии (1)
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Sergey999
18 Ноября 2023 в 16:32
Что же за напасть такая в этом году(( один за одним вываливаются.
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