Винисиус пропустит около 6 недель из-за травмы

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выбыл из строя на срок около 6 недель. По информации от журналиста Марио Кортеханы, футболист сборной Бразилии получил травму, которая оставит его вне игры более, чем на месяц.

Отметим, что Винисиус получил разрыв двуглавой мышцы бедра. Об этом говорится в заявлении от официального сайта мадридского «Реала». Таким образом, Винисиус пропустит остаток 2023 года и не сможет помочь мадридскому «Реалу» в этот период.

В нынешнем сезоне Винисиус отметился четырьмя голами и одним результативным пасом в десяти матчах чемпионата Испании. 23-летний бразилец проводит свой шестой сезон в составе мадридского «Реала».