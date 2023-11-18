​Рамос прокомментировал видео с отказом подписать футболку «Реала»

В социальных сетях появилось видео, на котором защитник «Севильи» Серхио Рамос отказывается поставить автограф на футболке «Реала». За этот клуб Рамос выступал в течение 16 лет, поэтому фанаты в социальных сетях стали возмущаться.

Сам 37-летний Рамос сделал репост того видео и прояснил ситуацию.

«До этого момента я уже подписал около шести футболок мадридского «Реала». А ещё есть люди, которые выставляют футболки на аукцион или продают через интернет…» - написал Рамос на своей страничке.

Напомним, что летом текущего года Серхио Рамос вернулся в «Севилью».