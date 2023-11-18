​Рамос столкнулся с критикой – он отказался поставить автограф на футболке «Реала»

В социальных сетях появилось видео с защитником «Севильи» Серхио Рамосом. На видео 37-летний футболист находится за рулём автомобиля и ставит автографы на футболках, которые дают ему болельщики.

Сначала Рамос поставил автограф на футболке «Севильи». Затем футболисту передали футболку «Реала», но он решил не ставить на ней автограф. При этом после этого Рамос пытался расписаться на футболке «ПСЖ», но, увы, маркер дал сбой.

Рамос столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Реала» в социальных сетях.

«Кто-нибудь может объяснить мне, почему Серхио Рамос отказывается подписывать футболку «Реала»? – говорится в сообщении на одной из фан-страничек мадридского клуба.

Стоит сказать, что Серхио Рамос выступал за «Реал» в 2005-2021 годах.