Спортивный директор «Жироны» Карсель: «Если Ромеу покинет «Барселону», мы бы хотели его вернуть»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, что его команда была бы не против вернуть в свои ряды полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу. Напомним, опорник перебрался в каталонский клуб минувшим летом за 3 миллиона евро именно из «Жироны».

«Если Ромеу покинет «Барселону», мы бы хотели его вернуть. Он может сыграть важную роль для нашей команды. «Барселона» и сам игрок пока не сообщали нам о возможном расставании, но если он уйдёт, мы будет рады его вернуть», – сказал Карсель в беседе с журналистом Жорди Батальей.

Напомним, 32-летний Ромеу имеет контракт с «Барселоной» до лета 2026 года.