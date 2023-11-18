«Реал» сообщил важную новость по Беллингему

Атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вернулся в общую тренировочную группу команды, об этом сообщается на официальном сайте «королевского» клуба.

Напомним, что 20-летний хавбек получил травму плеча в недавней встрече против «Райо Вальекано» (0:0). Вполне вероятно, что Беллингем вернется на поле в поединке против «Кадиса», который запланирован на 26 ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Джуд отметился десятью забитыми мячами. Он является лидером бомбардирской гонки Ла Лиги.

«Реал» подписал англичанина в летнее трансферное окно. Руководство испанского гранда заплатило за игрока 103 миллиона евро.