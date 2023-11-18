Гюндоган назвал главную цель «Барселоны» на сезон

Центральный полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган поведал о целях каталонского топ-клуба на нынешний сезон.

«Наша цель – чемпионство в Испании. У такого клуба, как «Барселона», не может быть другой цели в Ла Лиге. Затем уже идут Кубок страны, Суперкубок и Лига чемпионов. ЛЧ важна для на в этом сезоне, ведь команда давно там хорошо не выступала. Мы хотим добиться успеха в этом турнире», - цитирует немецкого футболиста Sporx.

Гюндоган перебрался в стан «сине-гранатовых» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Полузащитник заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.