Рикельме сравнил Гризманна и Беллингема

Хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме сравнил одноклубника Антуана Гризманна и полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Я не считаю, что Беллингем лучше Гризманна. Антуан является более целостным игроком. Сейчас его карьера впечатляет. С Гризманном очень легко взаимодействовать на поле. Он все делает безупречно. У него отличный характер. Я бы пошел за ним в огонь и воду», - приводит слова Рикельме Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 12 голов и сделал ассист. Что касается Беллингема, то в активе англичанина 13 забитых мячей и три результативные передачи.