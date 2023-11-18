Довбик: «Беллингем в одиночку может решить судьбу матча»

Нападающий сборной Украины и испанской «Жироны» Артём Довбик высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Это топ-игрок. Мы почувствовали это на себе в матче с «Реалом» (0:3). Это такой игрок, который в одиночку может решить судьбу матча», - приводит слова форварда ua.tribuna.

Беллингем перешел в мадридский гранд из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 20-летний англичанин провел 11 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.