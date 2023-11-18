​Куртуа дал название своей гоночной команде

Мы уже сообщали о том, что залечивающий травму вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал владельцем гоночной команды, которая дебютирует в испанском чемпионате Формулы-4 в следующем году.

Как оказалось, Куртуа стал владельцем не единолично, а на паях со своим деловым партнером Роберто Мьери - бывшим гонщиком Формулы-1, выступавшем в самом престижном автомобильном чемпионате в 2015 году. Называется новая команда Тибо Куртуа незатейливо - TC Racing, то есть Thibault Courtois Racing.

Напомним, что Тибо Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. Ранее он поиграл на родине за «Генк», лондонский «Челси» и другой мадридский клуб - «Атлетико».