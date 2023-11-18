«Реал» решил продать защитника

Мадридский «Реал» намерен расстаться с левым защитником Ферланом Менди.

28-летний футболист часто получает травмы, из-за чего не может пробиться в стартовый состав команды Карло Анчелотти. Согласно информации журналиста Марио Кортеханы, мадридский «Реал» попробует продать француза в летнее трансферное окно. Текущая стоимость игрока оценивается специалистами Transfermarkt в 20 млн евро.

Ферлан Менди принял участие в девяти матчах «сливочных» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение латераля с мадридским клубом рассчитано до середины 2025 года.