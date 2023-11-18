​Вейга: «Привык к климату, хотя он сильно отличается от Виго»

Бывший талант испанской «Сельты» Габри Вейга обживается в Саудовской Аравии, он, скорее всего, останется там, а потому привыкает к местной жизни. В интервью испанским журналистам он посетовал на жаркий климат, сильно отличающийся от Виго, находящегося далеко не в самой теплой части Испании, а, скорее, наоборот.

- Я очень спокоен тут, со мной моя девушка, и все пока идет гладко. Стараюсь, насколько это возможно, привыкнуть к погоде. Она очень сильно отличается от той, что в Виго. Я стараюсь расти как игрок тут, - цитирует слова испанского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.