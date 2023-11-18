Беллингем выиграл награду Golden Boy без борьбы – он набрал 97% голосов

Полузащитник мадридского «Реала» стал победителем в номинации Golden Boy, о чём было объявлено официально в пятницу. Как сообщает TNT Sports, триумф англичанина можно назвать безоговорочным – за него было отдано 97% голосов. В числе претендентов на награду также фигурировали Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии», Хави Симонс из «РБ Лейпцига» (арендован у «ПСЖ»), Флориан Вирц из леверкузенского «Байера» и многие другие одарённые молодые игроки, проявившие себя в 2023 году.

Джуд Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» минувшим летом. Он отметился 13 голами и тремя ассистами в 14 играх за «сливочных».