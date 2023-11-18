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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Для меня «Реал» – это всё»

18 Ноября 2023 • 02:03 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, насколько важную роль в его жизни играет клуб.

38-летний хорват представляет цвета гранда Ла Лиги с 2012 года. По слухам, уже в январе ветеран может уйти – интерес к нему проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии.

«Реал» – это часть моей жизни и моей семьи, этот клуб значит для меня всё. «Реал» – это образ жизни. Я родился в Хорватии, но чувствую себя здесь как дома. Я всегда был благодарен за всё, что происходит со мной здесь, в лучшем клубе за всю историю», – высказался Лука Модрич в беседе с официальным каналом мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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