Беллингем – о награде Golden Boy: «Хочу выиграть ещё много всего»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями после победы в номинации Golden Boy.

Англичанин выиграл приз лучшему молодому игроку года, значительно опередив всех конкурентов.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Я ценю всех, кто был частью моего путешествия в «Бирмингеме», «Боруссии» Дортмунд и «Реале», а также, что ещё более важно, я ценю вклад своей семьи. Я рад, что выиграл Golden Boy, но хочу продолжать развивать свой потенциал и надеюсь завоевать ещё много наград», – цитирует Madrid Zone 20-летнего футболиста, забившего 13 голов в 14 матчах за «Реал» в текущем сезоне.