Гидо Родригес может перейти в «Атлетико» на правах свободного агента

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может стать футболистом мадридского «Атлетико» уже следующим летом.

По информации Cope, аргентинский хавбек зимой может заключить предварительный контракт с «матрасниками». Сообщается, что стороны находятся на очень продвинутой стадии переговоров. Руководство «зелёно-белых», осознавая ситуацию, намерено выручить за полузащитника деньги в январе.

За «Бетис» Родригес выступал с января 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 12 матчей в рамках испанской Ла Лиги и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в 28 миллионов евро.