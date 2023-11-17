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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гидо Родригес может перейти в «Атлетико» на правах свободного агента

17 Ноября 2023 • 22:46 Комментировать
Бетис
...
Лас-Пальмас
26.11 23:00

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может стать футболистом мадридского «Атлетико» уже следующим летом.

По информации Cope, аргентинский хавбек зимой может заключить предварительный контракт с «матрасниками». Сообщается, что стороны находятся на очень продвинутой стадии переговоров. Руководство «зелёно-белых», осознавая ситуацию, намерено выручить за полузащитника деньги в январе.

За «Бетис» Родригес выступал с января 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 12 матчей в рамках испанской Ла Лиги и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Гидо Родригес ещё теги

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