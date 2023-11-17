Модрич: «Не мог даже представить, что выиграю Лигу чемпионов пять раз»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своих достижениях в клубе.

Хорват присоединился к «сливочным» в 2012 году, перебравшись из «Тоттенхэма». За 11 лет игрок успел преодолеть отметку в 500 матчей за мадридский гранд, а также стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и трёхкратным чемпионом Испании.

«Сыграть 500 матчей за «Реал» – это что-то невероятное, такое удавалось единицам. Я никогда не мог себе представить, что выиграю Лигу чемпионов пять раз. Мы не осознаём, насколько велики наши достижения. Это нечто феноменальное», – высказался в интервью клубному каналу «Реала» 38-летний хавбек.