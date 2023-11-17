Перес решил, кого пригласит в «Реал» в случае ухода Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность возвращения в клуб Зинедина Зидана.

Контракт Карло Анчелотти истекает по окончании сезона. Недавно стало известно, что в «Реале» заинтересованы в продолжении сотрудничества с итальянским специалистом, несмотря на информацию о его договорённости с Бразильской конфедерацией футбола. Как сообщает Madrid Zone, если сохранить Анчелотти всё же не получится, Флорентино Перес пригласит на его место Зинедина Зидана. При этом внутри клуба также пользуется популярностью кандидатура Хаби Алонсо, ныне возглавляющего «Байер».

Напомним, что Зинедин Зидан работал главным тренером «Реала» в два захода. Француз так и не нашёл себе работу послу ухода из «королевского клуба» в 2021 году.