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​Винисиус возвращается в «Реал» - он не сыграет с Аргентиной

17 Ноября 2023 • 21:33 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение в матче отбора на чемпионат мира – 2026 против Колумбии. Как сообщает Globo, у Винисиуса была диагностирована мышечная травма левого бедра.

Отмечается, что Винисиус Жуниор пропустит ближайший матч «селесао» против Аргентины – форвард вернётся в расположение «Реала».

Напомним, что сборная Бразилии проиграла в гостях у Колумбии со счётом 1:2. На текущий момент «селесао» занимают пятое место в турнирной таблице с 7 очками. Выше идут Венесуэла (8), Колумбия (9), Уругвая (10) и Аргентина (12).

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