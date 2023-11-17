​Винисиус возвращается в «Реал» - он не сыграет с Аргентиной

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил повреждение в матче отбора на чемпионат мира – 2026 против Колумбии. Как сообщает Globo, у Винисиуса была диагностирована мышечная травма левого бедра.

Отмечается, что Винисиус Жуниор пропустит ближайший матч «селесао» против Аргентины – форвард вернётся в расположение «Реала».

Напомним, что сборная Бразилии проиграла в гостях у Колумбии со счётом 1:2. На текущий момент «селесао» занимают пятое место в турнирной таблице с 7 очками. Выше идут Венесуэла (8), Колумбия (9), Уругвая (10) и Аргентина (12).