Эндрик: Мой кумир — Роналду

Центральный нападающий «Палмейраса» Эндрик рассказал о том, что его кумиром является португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, ранее мадридский «Реал» выкупил 17-летнего бразильца у «Палмейраса», однако переход футболиста состоится только следующим летом, когда Эндрику исполнится 18 лет.

В беседе с Daily Mail Эндрик признался, что с самого детства мечтал защищать цвета мадридского «Реала». Кроме того, форвард заявил, что Роналду является одним из главных его кумиров, и он гордится тем, что сможет носить ту же форму, в которой играл португалец.

Роналду выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год, после чего успел поиграть в «Ювентусе» (2018-2021) и «Манчестер Юнайтед» (2021-2022), а ныне представляет саудовский «Аль-Наср».