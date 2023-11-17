«Реал» хочет продлить контракт с Анчелотти ещё на два года

Руководство мадридского «Реала» планирует продлить контракт с нынешним наставником «королевского» клуба Карло Анчелотти.

По информации Relevo, президент «сливочных» Флорентино Перес уже рассматривает возможность предложения нового соглашения с итальянцем, контракт которого заканчивается в июне.

Сообшается, что новое соглашение Анчелотти с «Реалом» может быть рассчитано на два года. В руководстве мадридцев намерены перехватить специалиста, которого соблазняет бразильская национальная команда.

Напомним, что Карло Анчелотти вернулся в «королевский» клуб в 2021 году. Под его руководством «Реал» выиграл две Лиги чемпионов, чемпионат и два Кубка Испании.