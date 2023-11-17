​Ямаль выиграл особую награду на премии Golden Boy

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл награду The Youngest Award на премии Golden Boy. Как отмечает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, речь идёт об особой награде, присуждаемой самому молодому игроку, когда-либо поднимавшемуся на подиум Golden Boy.

Ямалю 16 лет, а он уже успел провести 18 матчей за первую команду «Барселоны». В этих играх вингер записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании – выше идут «Реал» и «Жирона».