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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ямаль выиграл особую награду на премии Golden Boy

17 Ноября 2023 • 18:33 Комментировать

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл награду The Youngest Award на премии Golden Boy. Как отмечает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, речь идёт об особой награде, присуждаемой самому молодому игроку, когда-либо поднимавшемуся на подиум Golden Boy.

Ямалю 16 лет, а он уже успел провести 18 матчей за первую команду «Барселоны». В этих играх вингер записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании – выше идут «Реал» и «Жирона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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