Беллингем выиграл награду Golden Boy

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал победителем в номинации Golden Boy, которая вручается самому лучшему молодому игроки по итогам года. Об этом рассказала пресс-служба организаторов мероприятия. Сообщается, что 20-летний хавбек получит свой законный приз 4 декабря.

Стоит сказать, что Беллингем превосходно проводит текущий сезон в составе «сливочных», куда он перешел минувшим летом из дортмундской «Боруссии». На счету полузащитника 13 голов и 3 результативные передачи в 14 встречах во всех турнирах.

На данный момент «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 32 очка в 13 турах.