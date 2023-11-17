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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорт может вернуться в чемпионат Испании слухи

17 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать

Летом текущего года защитник Эмерик Лапорт перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром». Впрочем, уже сейчас слухи связывают футболиста с возвращением в Европу. Как сообщает TodoFichajes, вариант с возвращением Лапорта в свои ряды рассматривает «Атлетик» (Бильбао), который хочет усилить свою оборонительную линию. Трансфер может состояться по завершению сезона 2023/2024.

Эмерику Лапорту 29 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 25 миллионов евро. «Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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