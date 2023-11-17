Антуан Гризманн показывает высокий уровень футбола, и «Атлетико» хотел бы продлить контракт с игроком ещё на два сезона – до середины 2028 года. Впрочем, есть проблема – Гризманн хочет поиграть в МЛС. Как сообщает TodoFichajes, Антуан не имеет стремления переехать в Америку в скором времени, но при этом он хочет оказаться в МЛС не на закате карьеры, а раньше – чтобы показывать там хороший уровень. Учитывая ситуацию, 32-летний футболист может не захотеть подписывать относительно долгий контракт с «матрасниками».

В 16 матчах сезона 2023/2024 Антуан Гризманн забил 12 голов.