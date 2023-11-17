«Барселона» публично поддерживает Хави, и в ближайшее время клуб не планирует менять главного тренера. При этом, если верить информации Bar Canaletes, «сине-гранатовые» следят за Мигелем Анхелем Санчесом из «Жироны». В «Барсе» рассматривают этого специалиста как возможного кандидата на будущее.

Отметим, что «Жирона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Санчеса опережает на два зачётных балла.

Fotball Espana отмечает, что Санчес точно не возглавит «Барселону» по ходу текущего сезона - правила Ла Лиги разрешают одному тренеру работать в течение сезона только с одной командой.

Мигель Анхель Санчес, которого обычно называют просто Мичел, тренирует «Жирону» уже больше трёх лет – с июля 2021 года. В 104 матчах под руководством этого тренера команда отпраздновала 51 победу.