Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван тренер, который может заменить Хави в «Барселоне» слухи

17 Ноября 2023 • 14:52 Комментировать

«Барселона» публично поддерживает Хави, и в ближайшее время клуб не планирует менять главного тренера. При этом, если верить информации Bar Canaletes, «сине-гранатовые» следят за Мигелем Анхелем Санчесом из «Жироны». В «Барсе» рассматривают этого специалиста как возможного кандидата на будущее.

Отметим, что «Жирона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» команда Санчеса опережает на два зачётных балла.

Fotball Espana отмечает, что Санчес точно не возглавит «Барселону» по ходу текущего сезона - правила Ла Лиги разрешают одному тренеру работать в течение сезона только с одной командой. 

Мигель Анхель Санчес, которого обычно называют просто Мичел, тренирует «Жирону» уже больше трёх лет – с июля 2021 года. В 104 матчах под руководством этого тренера команда отпраздновала 51 победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мичел Хави Эрнандес Жирона Мигель Анхель Санчес ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
14:52 · Испания. Ла Лига
​Назван тренер, который может заменить Хави в «Барселоне» слухи
14:36 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Камавинга
14:11 · Испания. Ла Лига
​«Реал» раскрыл диагноз Камавинга
13:51 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет перехватить игрока у «Милана»
12:10 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»
03:56 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам вспомнил, как Месси одолжил ему бутсы
02:08 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о конфликте с Левандовски
01:16 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался о депрессии Гюлера
00:58 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу
16 Ноября
22:07 · Испания. Ла Лига
У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах
21:43 · Испания. Ла Лига
Личка: Захаряну нужно набраться терпения
21:39 · Испания. Ла Лига
Руководство «Бетиса» хочет предложить Иско новый контракт
21:16 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Барселона» проделала впечатляющую работу по сокращению расходов на зарплаты»
21:09 · Испания. Ла Лига
​Вейга не вернётся в «Сельту» зимой – правила ФИФА не позволяют
20:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы полностью поддерживаем Хави»
Все новости
Рекомендуем