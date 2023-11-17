​Названы сроки восстановления Камавинга

Эдуардо Камавинга травмировался в лагере сборной Франции. Футболист уже прошёл медицинское обследование, и «Реал» назвал его диагноз. При этом клуб по обыкновению ничего не сообщил о сроках восстановления игрока.

Как сообщает в социальных сетях журналист Аранча Родригес, на восстановление от этой травмы колена Камавинга понадобится от восьми до десяти недель. Таким образом, вернуться на футбольное поле француз сможет в середине января или ближе к февралю.

«Реал» после тринадцати сыгранных туров располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.