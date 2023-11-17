​«Реал» раскрыл диагноз Камавинга

Полузащитник Эдуардо Камавинга угодил в лазарет, получив травму в расположении национальной сборной Франции. Между тем, на официальном сайте «Реала» была размещена информация о результатах обследования, которое прошёл 21-летний футболист.

У Камавинга выявили разрыв наружной боковой связки левого колена. Сроки восстановления француза не называются.

В сезоне 2023/2024 Эдуардо Камавинга провёл за «Реал» 17 матчей. В них полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.