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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» раскрыл диагноз Камавинга

17 Ноября 2023 • 14:11 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Полузащитник Эдуардо Камавинга угодил в лазарет, получив травму в расположении национальной сборной Франции. Между тем, на официальном сайте «Реала» была размещена информация о результатах обследования, которое прошёл 21-летний футболист.

У Камавинга выявили разрыв наружной боковой связки левого колена. Сроки восстановления француза не называются.

В сезоне 2023/2024 Эдуардо Камавинга провёл за «Реал» 17 матчей. В них полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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