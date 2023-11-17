«Реал» хочет купить двух игроков зимой

Мадридский «Реал» планирует поработать над усилением команды в зимнее трансферное окно. Это решение связано с переполненным лазаретом «королевского» клуба. Из-за травм из строя выбыли Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Дани Себальос, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор.

По данным Todofichajes, «сливочные» хотят подписать универсального игрока в среднюю линию, а также будут подыскивать нападающего. Кандидатуры потенциальных новичков «Реала» пока не называются.

В текущем сезоне Ла Лиги мадридский клуб набрал 32 балла и занимает второе место, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.