Ямаль высказался о конфликте с Левандовски

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал недавний инцидент с Робертом Левандовски, вызвавший много обсуждений в прессе.

В матче «сине-гранатовых» против «Алавеса» 35-летний польский форвард открыто высказал претензии своему 16-летнему одноклубнику. Сам Левандовски позднее заявил, что данная ситуация – чистая случайность, не заслуживающая внимания.

«Инцидент с Левандовски? Как он сказал, на поле иногда происходит подобное. Мы с ним отлично ладим, в раздевалке «Барселоны» потрясающая атмосфера», – приводят испанские СМИ слова Ямаля, с нынешнего сезона на регулярной основе выступающего за первую команду «Барселоны».