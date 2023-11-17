Карвахаль высказался о депрессии Гюлера

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил поддержку своему одноклубнику Арде Гюлеру.

18-летний футболист пополнил ряды «сливочных» перед началом сезона, но до сих пор не дебютировал из-за постоянных травм. Как на днях сообщили испанские СМИ, игрок впал в депрессию в связи со сложившейся ситуацией.

«Я обратился к Гюлеру, чтобы призвать его успокоиться. Это естественный процесс, иногда организму нужно время, чтобы приспособиться, и приходится делать всё возможное, чтобы вернуться более сильным. Я говорил это, основываясь на собственном опыте. Арда должен понимать, что не одинок в этом, такое происходит и с другими», – приводит El Pais слова испанского футболиста.