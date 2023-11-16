У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах

В прекрасной форме находится один из лидеров сборной Испании и однозначный лидер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. Он забил гол сборной Кипра в минувшем выездном матче «красной фурии» (3:1).

Таким образом, Оярсабаль оформил пять голов и один ассист в пяти последних официальных матчах – дубль в ворота «Райо Вальекано» в Ла Лиге, по голу в ворота «Альмерии» и «Бенфики», а также гол в сегодняшней игре отбора на Евро-2024. Без голов Оярсабаль покинул поле в игре против «Барселоны», которая также оказалась в этой серии.

Напомним, что Оярсабаль так и не смог доиграть до конца матч против сборной Кипра на выезде – из-за травмы он покинул поле в конце первого тайма.