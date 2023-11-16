Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах

16 Ноября 2023 • 22:07 Комментировать

В прекрасной форме находится один из лидеров сборной Испании и однозначный лидер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. Он забил гол сборной Кипра в минувшем выездном матче «красной фурии» (3:1).

Таким образом, Оярсабаль оформил пять голов и один ассист в пяти последних официальных матчах – дубль в ворота «Райо Вальекано» в Ла Лиге, по голу в ворота «Альмерии» и «Бенфики», а также гол в сегодняшней игре отбора на Евро-2024. Без голов Оярсабаль покинул поле в игре против «Барселоны», которая также оказалась в этой серии.

Напомним, что Оярсабаль так и не смог доиграть до конца матч против сборной Кипра на выезде – из-за травмы он покинул поле в конце первого тайма.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная Испании Микель Оярсабаль ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
22:07 · Испания. Ла Лига
У Оярсабаля – пять голов в пяти последних матчах
21:43 · Испания. Ла Лига
Личка: Захаряну нужно набраться терпения
21:39 · Испания. Ла Лига
Руководство «Бетиса» хочет предложить Иско новый контракт
21:16 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Барселона» проделала впечатляющую работу по сокращению расходов на зарплаты»
21:09 · Испания. Ла Лига
​Вейга не вернётся в «Сельту» зимой – правила ФИФА не позволяют
20:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы полностью поддерживаем Хави»
20:55 · Испания. Ла Лига
Оярсабаль покинул поле в матче с Кипром из-за травмы
20:46 · Испания. Ла Лига
​Агент Гюндогана отреагировал на слухи о «Галатасарае»
20:32 · Испания. Ла Лига
​Игрок «Вильярреала» Пино серьёзно травмировал колено
18:53 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ нацелились на одноклубника Захаряна
18:14 · Испания. Ла Лига
WhoScored не нашёл слабых сторон в игре Беллингема
18:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» получит солидную компенсацию за травму Камавинга
16:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга стал восьмым травмированным игроком «Реала»
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
16:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Футбол менялся, меняется и будет меняться»
Все новости
Рекомендуем