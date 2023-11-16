Личка: Захаряну нужно набраться терпения

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о форме полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Арсен ещё молодой игрок, переезд в другую страну, в другую культуру — это всегда стресс. Захаряну нужно набраться терпения и упорно работать. Шанс проявить себя всегда выпадет», — приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт». По его мнению, нет проблем из-за слабой результативности хавбека, отметив также его талант.

Напомним, что Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе текущего года. В десяти матчах текущего сезона во всех турнирах, не отметившись полезными действиями.