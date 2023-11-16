Руководство «Бетиса» хочет предложить Иско новый контракт

Руководство «Бетиса» планирует продление контракта с полузащитником Иско Аларконом.

По информации Relevo, причиной для подписания нового соглашения являются девять наград «лучшего игрока матча» в нынешнем сезоне и примерное поведение в раздевалке. Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

«Я надеюсь, что он останется в «Бетисе» до конца своей карьеры, потому что он важный игрок для нас, он важен и будет важен в будущем», - рассказал президент клуба Анхель Аро.

Иско присоединился к «Бетису» в июле текущего года на правах свободного агента. В 17 матчах в рамках всех турниров 31-летний игрок забил три гола при трёх ассистах.